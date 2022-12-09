Происшествия

Иностранец пытался провезти старинные монеты через границу РФ в Пыталовском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в результате совместных действий с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза через границу РФ предметов, возможно представляющих культурную или историческую ценность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на въездное направление прибыл легковой автомобиль марки Kia под управлением гражданина Польши 1970 года рождения.

На стандартный вопрос специалистов о возможном наличии в транспортном средстве предметов, запрещенных к перемещению через государственную границу, мужчина уверенно ответил отрицательно, отметили в ведомстве.

В ходе дальнейшего осмотра салона автомобиля под задними пассажирскими сиденьями третьего ряда обнаружены четыре монеты, завернутые в черную непрозрачную пленку. Выявленные экземпляры датируются 1873 – 1901 годов чеканки и возможно представляют культурно-историческую ценность.

Монеты передали сотрудникам компетентных органов для проведения экспертизы, чтобы выяснить, представляют ли предметы историческую или культурной ценности. По ее результатам примут процессуальное решение.