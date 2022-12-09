Происшествия

Окончившего 6 классов мужчину обвиняют в краже денег в гдовской Самолве

35-летнего мужчину обвиняют в краже денег в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

5 августа около 14.00 подозреваемый через незапертую дверь зашёл в гараж потерпевшей, расположенный в деревне Самолве Гдовского района, далее он проник в салон автомобиля Mitsubishi Lancer, припаркованный в гараже, откуда украл 20 тысяч рублей. С похищенным он скрылся с места преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что обвиняемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, окончил 6 классов школы. Ранее его привлекали к административной ответственности.