Происшествия

Россиянин выбросил соседскую собаку с 17 этажа

Житель Новосибирска выбросил соседскую собаку с 17 этажа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

В Ленинском районе города между соседями многоэтажки случился конфликт. Владелец таксы часто оставлял питомца одного в квартире на 17 этаже, а тот громко выл в одиночестве. Соседей это раздражало, и они жаловались в полицию, но застать хозяина дома никому не удавалось.

Когда мужчина все-таки появился, к нему пришел недовольный сосед, и между ними началась драка. Пока жильцы вызывали полицию, сосед схватил собаку и вышвырнул ее с балкона.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.