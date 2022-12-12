Происшествия

Россиянка поссорилась с отцом и отрезала ему голову

40-летней жительнице посёлка Клетня Брянской области предъявили обвинение в убийстве своего отца. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по региону.

Фото: следственное управление Следственного комитета России по Брянской области

Предварительно установлено, что утром 7 декабря подозреваемая, находясь в собственном доме в поселке Клетня со своим отцом, в ходе ссоры несколько раз ударила его молотком по голове, после чего при помощи топора и ножа отделила голову потерпевшего от туловища.

Причинённые телесные повреждения повлекли за собой гибель мужчины на месте происшествия.

На основании собранных доказательств подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве, в настоящее время она содержится под стражей.