Происшествия

Пожарные вынесли два баллона с пропаном из горящего гаража в Великих Луках

Пожарные эвакуировали два баллона с пропаном из горящего гаража в Великих Луках 13 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о возгорании поступила на пульт управления ведомства в 21:39. В гараже на Октябрьском проспекте выгорела кровля, в нем сгорел автомобиль Volvo 1994 года выпуска. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в гараже. Сотрудникам пожарной охраны также удалось спасти рядом стоящий автомобиль и склад горюче-смазочных материалов.

Кроме того, в этот же день в 19:20 деревне Федорково Великолукского района на улице Сосновой в гараже выгорела кровля, а в автомобиле Skoda Octavia 2008 года выпуска выгорели моторный отсек и салон автомобиля. Причиной возгорания стало короткое замыкание в моторном отсеке автомобиля.