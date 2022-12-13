Происшествия

Жителя Москвы заключили под стражу за избиение мужчины в Себеже до смерти

42-летнего жителя Москвы заключили под стражу за избиение мужчины в Себеже до смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

По версии органов предварительного расследования, 7 декабря между мужчинами, которые совместно распивали спиртные напитки по месту жительства потерпевшего в Себеже, произошел конфликт, в результате которого обвиняемый совершил удушающие действия, а затем нанес удары по лицу и телу потерпевшего, повлекшие по неосторожности смерть последнего.

Срок меры - 7 февраля 2023 года включительно. Постановление суда в законную силу пока не вступило.