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Происшествия

Домашние собаки насмерть загрызли российскую пенсионерку

16.12.2022 16:53|ПсковКомментариев: 0

Следователи обнаружили труп пенсионерки со следами укусов собак в селе Хадакта Улётовского района Забайкальского края, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следователей, 14 декабря на 68-летнюю женщину поздним вечером напали две соседские собаки. Следователи осмотрели место инцидента и собрали имеющие значение для расследования предметы. Были также допрошены другие жители села. Пенсионерка могла погибнуть до нападения животных от переохлаждения, пишет RuNews24.

Данная информация не нашла официального подтверждения, следователи ещё устанавливают все обстоятельства происшествия.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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