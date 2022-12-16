Происшествия

В Пскове водитель МВД задержал мужчину, укравшего женский манекен

В Пскове водитель отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции городского Управления МВД сержант полиции Игорь Куликов в свой выходной день задержал мужчину, укравшего женский манекен. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, полицейский в свободное от службы время шел по Рижскому проспекту. В этот момент из торгового комплекса выскочил мужчина с женским манекеном, на котором болталась черно-белая куртка. За ним следом гналась продавщица.

«Оценив обстановку, страж правопорядка бросился за убегающим и вместе с неравнодушным гражданином задержал его. Спустя несколько минут злоумышленник был передан прибывшему на место происшествия наряду полиции. Украденное изъято и возвращено законному владельцу.

Выяснилось, что объектом преступного посягательства был вовсе не женский манекен, а надетая на него куртка, которую хулиган планировал продать. В отношении 27-летнего мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, на основании которого ему назначен штраф», - рассказали в полиции.