Происшествия

Россиянка ударила полицейского дверью машины по голове и попала под следствие

33-летняя жительница Астрахани ударила полицейского дверью автомобиля по голове. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Астраханской области.

Подозреваемая, находясь около одного из домов по улице Спортивной в Ленинском районе Астрахани, правой рукой схватила дверь отсека для задержанных служебного автомобиля, после чего нанесла удар дверью в область головы сотрудника полиции, причинив ему физическую боль.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.