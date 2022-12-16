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Полгода исправительных работ назначили мужчине за неуплату алиментов в Стругах Красных

Полгода исправительных работ назначили мужчине за неуплату алиментов в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

В суде установлено, что мужчина без уважительных причин на протяжении нескольких месяцев не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери, несмотря на то, что ранее был привлечен к административной ответственность за неуплату алиментов. Общая сумма долга по алиментам составила около 150 тысяч рублей.

Суд назначил неплательщику алиментов наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка. Приговор суда не вступил в законную силу.