Происшествия

Садовый дом сгорел с Себежском районе

Садовый дом сгорел в деревне Гаспарово Себежского района 17 декабря в 9:57 из-за короткого замыкания в электрическом котле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, в этот день в 17:20 на пульт управления ведомства поступило сообщение о возгорании в Дедовичах на улице Виноградова. Из-за короткого замыкания электросети сгорела баня размером 4 на 6 метров.

Также баня сгорела в Порхове в 16:44 на улице Коминтерна из-за неисправности дымохода в печи и в псковском микрорайоне Белый Мох на улице Лужской. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.