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Житель Струг Красных вынес из чужой квартиры баллон с газом и предстал перед судом

Житель Струг Красных вынес из чужой квартиры газовый баллон с газом и печной настил, за что был осужден. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Струго-Красненского района.

В суде установлено, что ранее судимый обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения проник в квартиру потерпевшей, откуда похитил газовый баллон с газом и печной настил.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.