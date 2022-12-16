Житель Струг Красных вынес из чужой квартиры баллон с газом и предстал перед судом

Житель Струг Красных вынес из чужой квартиры газовый баллон с газом и печной настил, за что был осужден. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Струго-Красненского района.
В суде установлено, что ранее судимый обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения проник в квартиру потерпевшей, откуда похитил газовый баллон с газом и печной настил.
Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.