Происшествия

Россиянин избил собутыльника молотком и поджег

Мужчина избил собутыльника молотком и поджег во время пьяной ссоры на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По данным ведомства, конфликт произошел 16 декабря в квартире на Плехановской улице. Между двумя мужчинами, распивавшими алкоголь, произошла ссора, в ходе которой злоумышленник несколько раз ударил оппонента молотком, после чего облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Пострадавшего отвезли в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, от полученных травм он скончался. Отмечается, что в момент госпитализации мужчина находился в сознании и успел рассказать врачам и очевидцам о случившемся. Злоумышленника задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство). Следствие также сообщило о намерениях ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.