Происшествия

Виновница пожара выплатила почти 1 млн рублей благодаря действиям псковских приставов

Псковичка оплатила более 900 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причинённого пожаром, благодаря действиям псковских судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделении судебных приставов города Пскова №1 находилось исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного пожаром, в размере 920 тысяч рублей. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель наложил арест на земельный участок должницы.

Именно эта мера и стала эффективной для оплаты долга, отметили в ведомстве. После назначения судебного заседания должница решила незамедлительно оплатить задолженность в полном объёме.