Ушедшего из дома мужчину разыскивают в Великих Луках

Алексея Семёнова 1974 года рождения разыскивают в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском отделе МВД России.
Фото: ОМВД России по городу Великие Луки
По имеющимся у полиции данным, 6 декабря в вечернее время мужчина ушёл из дома на улице Рыкановской.
Его приметы: рост 190 сантиметров, среднее телосложение, тёмные короткие волосы с залысинами. Был одет в чёрную куртку (сверху – жилет темно-зелёного цвета), спортивные штаны чёрного цвета, утеплённые галоши.
Горожан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь в розыске, просят обращаться в ОМВД России по Великим Лукам по телефону: +7(911)369-61-44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.