Происшествия

Ушедшего из дома мужчину разыскивают в Великих Луках

Алексея Семёнова 1974 года рождения разыскивают в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском отделе МВД России.

Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

По имеющимся у полиции данным, 6 декабря в вечернее время мужчина ушёл из дома на улице Рыкановской.

Его приметы: рост 190 сантиметров, среднее телосложение, тёмные короткие волосы с залысинами. Был одет в чёрную куртку (сверху – жилет темно-зелёного цвета), спортивные штаны чёрного цвета, утеплённые галоши.

Горожан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь в розыске, просят обращаться в ОМВД России по Великим Лукам по телефону: +7(911)369-61-44, 8 (81153) 5-27- 94 или 02.