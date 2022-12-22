Три псковские пенсионерки передали мошенникам 270 тысяч рублей

Три псковские пенсионерки за один день передали мошенникам 270 тысяч рублей, чтобы помочь родственникам, которые якобы совершили ДТП. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, 22 декабря трем жительницам областного центра 1935, 1955 и 1949 годов рождения позвонили неизвестные лица. Они сообщили пожилым женщинам, что их сын, внучка и невестка за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности и предложили решить возникшие проблемы путем финансовой поддержки. Пенсионерки, поддавшись на ухищрения мошенников, передали прибывшим к ним по месту жительства курьерам свои сбережения на общую сумму 270 тысяч рублей.
Вскоре выяснилось, что горожанок обманули. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.