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Происшествия

В Москве задержали полицейского после сообщения о пытках 20-летней девушки

25.12.2022 17:58|ПсковКомментариев: 0

Сотрудник московского подразделения УВД по СЗАО задержан после сообщения о пытках 20-летней знакомой. По результатам служебной проверки он был уволен из органов внутренних дел. Его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.

В полицию поступило заявление от мужчины, в котором тот сообщил, что против его племянницы были совершены «противоправные действия», сообщает «Коммерсантъ» cо ссылкой на пресс-службу столичного ГУВД.

В ходе полицейской проверки установили, что сотрудник УВД по СЗАО вместе со знакомым причинили девушке «телесные повреждения, в результате чего она была госпитализирована», сообщили в ГУВД.

Личности задержанных в сообщении не раскрываются.

Инцидент, с заявлением о котором в полицию обратился дядя девушки, произошел вечером 14 декабря. В какой-то момент, как сообщает медиапроект Baza, между двумя молодыми людьми и девушкой произошла «пьяная ссора».

Они изнасиловали девушку черенком от швабры, затем взяли парогенератор и по очереди стали пытать.

Через некоторое время потерпевшей удалось сбежать, доехать до дома и вызывать скорую помощь. Медики доставили ее в больницу. У девушки, сообщает Baza, диагностировали «разрывы селезенки и половых органов». Состояние потерпевшей оценивалось как тяжелое.

По данному факту, сообщила пресс-служба московского главка, следственными органами принято процессуальное решение. Задержанный экс-полицейский, отмечается в сообщении, «понесет установленное законом наказание».

Теги: #полиция #пытки
Источник: Псковская Лента Новостей
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