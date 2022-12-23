Происшествия

Более миллиона рублей передали жители Псковской области мошенникам

Несколько жителей Псковской области передали мошенникам более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям Пскова, Псковского района и Великих Лук позвонили незнакомцы и под предлогами предотвращения несанкционированного оформления кредита, освобождения родственников от уголовной ответственности за совершение ДТП, а также при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах завладели денежными средствами граждан на общую сумму более одного миллиона рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел. Возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.