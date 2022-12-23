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В Южной Корее впервые обнаружили поедающую мозг амебу

26.12.2022 15:39|ПсковКомментариев: 0

В Южной Корее выявили первый в стране случай проникновения в организм человека амебы, поедающей мозги. Об этом сообщило управление по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея.

Амебу обнаружили в организме корейца, уехавшего на отдых в Таиланд на четыре месяца, сообщает новостной Telegram-канал RTVI.

После возвращения в страну мужчине поставили диагноз первичный амебный менингоэнцефалит. Впоследствии пациент скончался.

Как сообщает издание «Сноб», ученые из Аризонского университета предупредили, что из-за климатического кризиса в мире ускорилось распространение амеб Naegleria fowler, поедающих мозги.

Теги: #Корея
Источник: Псковская Лента Новостей
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