Происшествия

ФСБ провела обыски в Росавиации

В центральном офисе Росавиации сотрудники ФСБ и МВД провели обыски сразу трех чиновников.

Силовики проверили кабинеты начальника управления по цифровой трансформации и обеспечения Татьяны Кочеровой, начальника управления правового обеспечения и имущественных отношений Анны Пасько и начальника управления финансового обеспечения, бюджетного планирования и отчетности Елены Кудлаевой, сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Собеседник издания уточнил, что обыски связаны с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были выделены на субсидирование рейсов внутри страны.

Замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина подозревают в получении взятки.

В Дорогомиловский суд Москвы поступил материал об избрании Матюшкину меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили в пресс-службе суда, материал только поступил в суд, поэтому дата заседания еще не назначена.

Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.