Происшествия

Россиянин зарезал бывшую жену из-за ревности

В деревне Останкино мужчина напал на бывшую жену и изрезал ее ножом. От полученных ранений женщина скончалась, сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По предварительным данным, вечером 25 декабря 2022 года в деревне Останкино подозреваемый напал на свою бывшую супругу. Он ударил ее кухонным ножом в шею, тело, по ногам и по лицу. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что пошел на этот поступок, так как сильно ревновал супругу и был против их развода. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.