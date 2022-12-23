Происшествия

Печерянин трижды избил сожительницу и предстал перед судом

Житель Печор трижды избил сожительницу в состоянии алкогольного опьянения и предстал перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили прокуратуре Печорского района.

В ходе судебного разбирательства установили, что в декабре 2021 года 43-летний житель Печор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с проживающей с ним потерпевшей причинил ей тяжкий вред здоровью. Он же, на следующий день после причинения потерпевшей перелома, вновь находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры избил ее во второй раз. Кроме того, в марте 2022 года нетрезвый мужчина нанес женщине два удара ножом.

Уголовное дело рассмотрел Печорский районный суд. Подсудимый был признан виновным, ему назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.