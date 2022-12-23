Происшествия

Два жилых дома горели в Псковской области

Два жилых дома горели в Псковской области 26 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, на улице Луначарского в Невеле огонь повредил кровлю жилого дома на площади 6 квадратных метров. Предполагается, что возгорание случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи.

А на улице Придорожной в деревне Ваулино Псковского района огонь повредил стену прихожей жилого дома на площади 0,5 квадратных метра. По предварительной причине, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети дома.

В обоих случаях пожарные спасли дома от распространения огня.