Происшествия

Российские подростки забили насмерть бездомного

Двое подростков в Твери забили насмерть бездомного. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на лестнице у входа в подвал на Ржевской улице. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

По предварительной информации, двое 15-летних молодых людей из хулиганских побуждений, без видимого повода поочередно нанесли 61-летнему мужчине без определенного места жительства множественные удары ногами и бейсбольной битой, тем самым совершили убийство мужчины с особой жестокостью, пишет RuNews24.

Ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений).

Отмечается, что один из юношей состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Ранее к уголовной ответственности никто из них не привлекался.