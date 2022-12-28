Происшествия

Россиянин попытался задушить жену гирляндой

Недовольный цветом и световой игрой новогодней гирлянды житель Красноярского края сорвал украшение и попытался задушить им жену. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Красноярскому краю.

Фото: пресс-служба УМВД России по Красноярскому краю

В дежурную часть полиции поступило сообщение от 48-летней жительницы поселка Первомайский, которая просила утихомирить супруга. Приехавший на место наряд полиции застал дома пьяного хозяина. Его жена рассказала, что супруг в течение дня употреблял алкоголь, а затем лег спать. Пока он отдыхал, женщина решила украсить кухню к Новому году. Проснувшись под вечер, муж увидел, что жена вешает старую гирлянду, горящую только одним цветом, после чего между парой разгорелся конфликт.

«В качестве последнего аргумента мужчина использовал новогоднюю гирлянду – сорвал ее с окна и накинул не шею супруги. Женщине удалось освободиться и покинуть квартиру», - говорится в сообщении УМВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Гирлянда, которой он пытался умертвить супругу, изъята.