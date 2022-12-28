Происшествия

Пскович украл из магазина красную икру и аудиоколонку

47-летний пскович украл из магазина красную икру и аудиоколонку сегодня, 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал «тревога» поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии в 12 часов из торгового центра, расположенного на Рижском проспекте в Пскове. На место срабатывания сигнализации был направлен экипаж группы задержания. Прибыв на охраняемый объект, росгвардейцы установили, что один из посетителей украл четыре банки красной икры и аудиоколонку.

Сотрудники Росгвардии задержали псковича и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.