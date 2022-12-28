Происшествия

Огромная сосулька упала на генерал-лейтенанта МЧС

Огромная сосулька упала на генерал-лейтенанта МЧС. Его госпитализировали в московскую больницу с травмой головы.

Изображение: МЧС России

На Инициативной улице 50-летний директор Департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров проходил под крышей здания. В этот момент ему на голову упала ледяная глыба, сообщает Telegram-канал Mash.

Видео: Mash / Telegram

Генерал-лейтенанта госпитализировали, сейчас за ним присматривают врачи. Прокуратура проводит проверку и разыскивает тех, кто не чистил крышу дома от снега.