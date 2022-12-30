Происшествия

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Землетрясение магнитудой до 4 баллов зафиксировано в акватории Черного моря, Анапе и Новороссийске, жертв и разрушений нет, пишет РИА Новости.

«В 08.00 часов 31 декабря 2022 года произошло сейсмическое событие в акватории Черного моря Краснодарского края в 35 километрах от поселка Сукко с эпицентром на глубине 10 километров, магнитудой 3,5 балла. Толчки в МО "Новороссийск" ощущались в Центральном внутригородском районе, а также в станице Раевская. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. На территории Анапы толчки физически ощущались», - говорится в сообщении ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.