Происшествия

Глухонемого мужчину продолжают искать в Пскове

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Роман Васильев, 1977 года рождения. По имеющимся данным, этот житель областного центра с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства. И до настоящего времени его местонахождение не установлено, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие; темные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Был одет: темная вязаная шапочка, осенняя болоньевая куртка светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, сапоги утепленные, короткие с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Николаевича Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.