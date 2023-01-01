Происшествия

Тела двух сожителей обнаружили в Великолукском районе

Тела двух сожителей обнаружили в Великолукском районе, следователи работают на месте происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Вечером 5 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в доме в одной из деревень Великолукского района тел двух сожителей с признаками насильственной смерти.

«По предварительным данным, у пострадавшей женщины выявили телесное повреждение в виде ножевого ранения брюшной полости, а у ее сожителя огнестрельное ранение грудной клетки», – написали в управлении.

В настоящее время проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.