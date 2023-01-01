Происшествия

Россиянка устроила перестрелку с полицейскими

Полицейские в Мурманске применили табельное оружие при задержании женщины, которая оказала вооруженное сопротивление. Об этом сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ Мурманской области.

Инцидент произошел в ночь на 6 января на Кольском проспекте. Уточняется, что идущую с пистолетом россиянку заметил полицейский патруль. Правоохранители остановились рядом с ней и велели бросить оружие, но в ответ она открыла по ним стрельбу.

«Следственным отделом по Мурманску следственного управления СК России по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту применения сотрудниками УМВД России по Мурманской области табельного оружия при задержании женщины, оказавшей вооруженное сопротивление», - говорится в сообщении.

Женщина доставлена в больницу, ей оказывается медицинская помощь. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы.