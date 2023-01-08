Происшествия

Житель Новосокольнического района до смерти избил знакомого в новогодние праздники

Житель Новосокольнического района до смерти избил знакомого в новогодние праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новосокольнического района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, ночью 5 января обвиняемый, находясь вместе с потерпевшим в гостях в одном из населенных пунктов Новосокольнического района, на бытовой почве ударил его. У потерпевшего была черепно-мозговая травма, вследствие которой наступила его смерть.

К настоящему времени задержанному предъявили обвинение и по ходатайству следователя судом в отношении него избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.