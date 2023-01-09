Происшествия

Двое подростков до смерти забили россиянина в общежитии

Двое подростков до смерти забили мужчину на Камчатке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По данным следствия, 15-летние подростки в последних числах декабря в бытовом помещении общежития «из хулиганских побуждений» напали на 56-летнего мужчину, проживающего там же, и избили его. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице спустя несколько дней.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемых. Подростки дали признательные показания.