Происшествия

Россиянин задушил жену и спрятал ее труп на крыше

Житель Барнаула задушил жену и спрятал ее труп на крыше. По информации следователей, трагедия случилась 5 января, тело обнаружили вечером 8 января.

Супруги поссорились из-за квартиры, в какой-то момент мужчина не выдержал, набросился на женщину и начал душить. Позже он вытащил ее тело на крышу и присыпал снегом. Телефон и вещи убитой жены он выбросил и обставил все так, как будто женщина пропала. К ее поиску подключились волонтеры, через некоторое время тело нашли на крыше многоэтажки, пишет RuNews24.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).