Происшествия

Агрессивный маламут напал на ребёнка в российском городе

Агрессивная собака породы маламут напала на ребенка в Новосибирске 9 января, сообщает издание sib.fm.

Мальчика удалось отбить, после чего собака убежала в сторону Технопарковой, 5. «Это было очень сильно и агрессивно. Ребёнка удалось отбить. Собака убежала. Ведёт себя неадекватно! Возможно, она больна или имеет какое-то расстройство психики», — поделилась родитель с изданием Om1.ru.

«Племянник возвращался один со школы домой, когда собака, вроде как маламут, напала на него. У ребенка пострадали лицо, веки, брови, шея, руки, плечи», - пояснил дядя мальчика.

Состояние ребенка тяжелое, его прооперировали медики. Нападение собаки на ребенка попало на видео, уточняет ngs.ru.

В комментариях родители мальчика сообщили, что ребенку на всякий случай поставили уколы от бешенства. Кроме того, появилась информация о том, что пса нашли и вернули хозяевам, которые позже связались с родителями пострадавшего ребенка. Пес убежал, когда у его владельцев во дворе ветром сломало ворота.

Горожане также заявили, что уже неоднократно видели этого маламута на улицах Новосибирска. Волонтеры, занимавшиеся поисками собаки, заявили что не располагают подробностями о происшествии и хозяевах пса.

«У собаки была окровавлена голова, видела её мельком из окна машины. Возможно, сбили, потому неадекватно ведёт себя», — сообщила одна из подписчиц сообщества.