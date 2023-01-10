Происшествия

Свыше 100 пожаров в Псковской области в 2022 году случилось из-за поджогов

3350 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области в 2022 году, из них 101 случился из-за поджогов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Пожары нанесли прямой материальный ущерб в размере 317 млн 608 тысяч рублей, погиб 81 человек, гибели детей не допущено. 36 человек получили травмы.

Причинами пожаров были:

неосторожное обращение с огнем – 2623 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 295 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 219 случаев;

поджоги – 101 случай;

на транспорте – 79 случаев;

иные – 33 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 1202 пожара, прямой материальный ущерб составил 260 млн 993 тысяч рублей. Погибли 19 человек, из них один был в нетрезвом виде.

В сельской местности зарегистрировано 2148 пожаров, материальный ущерб - 56 млн 614 тысяч рублей. Погибли 62 человека, из них 6 - в нетрезвом виде.

За 12 месяцев 2022 года в жилом секторе зарегистрировано 693 пожара с прямым материальным ущербом в размере 55 млн 669 тысяч рублей.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:

неосторожное обращение с огнем – 158 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 247 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 208 случаев;

поджоги – 59 случаев;

иные – 21 случай.

За 12 месяцев 2022 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 400 строений; 15675,76 квадратных метра площадей; 21 единица автотранспорта. Спасти удалось 396 человек; материальных ценностей на сумму 40 млн 460 тысяч рублей; 1063 строения; 23 единицы автотранспорта.

Из числа погибших людей 39 человек были в пенсионном возрасте, 29 не имели определенного рода деятельности, пятеро были рабочими, 8 - инвалидами.