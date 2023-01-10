Происшествия

Россиянин заподозрил в жене инопланетянина и расчленил ее

В Иркутске 54-летний местный житель подозревается в убийстве 56-летней жены, в которую, как он решил, вселился инопланетянин. Об этом сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области.

По данным ведомства, мужчина 1 января употреблял дома спиртное. Заподозрив неладное, он схватил топор и убил супругу. Разделавшись с женщиной, мужчина отрубил ей голову, после чего позвонил дочери и попросил вызвать полицию.

Следственный комитет в беседе с изданием «КП»-Иркутск дополнил, что сибиряк испугался за свою жизнь и убил жену, так как думал, что в нее вселился инопланетянин. Этим же подозреваемый объяснил дальнейшее расчленение.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.