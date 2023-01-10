Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
100 псковских миллионеров
Бюджет по 15 округу на 2023 год
Новогодняя акция на Geely
Господин Рейтингомер
карта скидок от профсоюза
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Газ в быту
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Новая «Пчёлка» в Пскове
экватор в облсовпрофе
лонгрид кушать подано
Политические итоги-2022
показания электросчетчиков
Цифровая гигиена для детей
о псковском футболе
 
 
 
ещё Происшествия 10.01.2023 12:150 Судимый опочанин обокрал чужой автомобиль и уехал домой на такси 10.01.2023 13:130 Уголовное дело по факту кражи продуктов возбудили в Великих Луках 10.01.2023 12:500 Россиянин заподозрил в жене инопланетянина и расчленил ее 10.01.2023 12:200 Свыше 100 пожаров в Псковской области в 2022 году случилось из-за поджогов 10.01.2023 12:150 Судимый опочанин обокрал чужой автомобиль и уехал домой на такси 10.01.2023 10:480 Незадекларированные 2,66 млн гривен пытались провезти через границу РФ в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:220 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 05.01.2023 19:452 Интерактив: Ни разу такой пробки даже близко не видел 08.01.2023 18:030 Пассажирские поезда задерживаются в Псковской области из-за аварии на путях 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО 09.01.2023 10:464 Остатки лекарств обнаружили в колбасе и сосисках в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Россиянин заподозрил в жене инопланетянина и расчленил ее

10.01.2023 12:50|ПсковКомментариев: 0

В Иркутске 54-летний местный житель подозревается в убийстве 56-летней жены, в которую, как он решил, вселился инопланетянин. Об этом сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области. 

По данным ведомства, мужчина 1 января употреблял дома спиртное. Заподозрив неладное, он схватил топор и убил супругу. Разделавшись с женщиной, мужчина отрубил ей голову, после чего позвонил дочери и попросил вызвать полицию.

Следственный комитет в беседе с изданием «КП»-Иркутск дополнил, что сибиряк испугался за свою жизнь и убил жену, так как думал, что в нее вселился инопланетянин. Этим же подозреваемый объяснил дальнейшее расчленение.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 124 человека
10.01.2023, 13:130 Уголовное дело по факту кражи продуктов возбудили в Великих Луках 10.01.2023, 13:010 Шойгу анонсировал цифровизацию баз данных военкоматов 10.01.2023, 12:580 Четыре новых случая заражения коронавирусом выявили в Псковской области 10.01.2023, 12:560 Постоянные игроки псковской арены ZAGA-GAME поборются за приз в 150 тысяч рублей
10.01.2023, 12:530 Посещение дачи Деда Мороза в Пскове доступно по Пушкинской карте 10.01.2023, 12:500 Россиянин заподозрил в жене инопланетянина и расчленил ее 10.01.2023, 12:390 Nissan и Ford столкнулись у автобусной остановки в центре Пскова 10.01.2023, 12:350 «Беседка»: О перспективах ZAGA-GAME в Пскове. ВИДЕО
10.01.2023, 12:310 До 0 градусов прогреется воздух в Псковской области 11 января 10.01.2023, 12:260 Россияне увеличили расходы на повседневные товары - исследование 10.01.2023, 12:200 Свыше 100 пожаров в Псковской области в 2022 году случилось из-за поджогов 10.01.2023, 12:150 Судимый опочанин обокрал чужой автомобиль и уехал домой на такси
10.01.2023, 12:110 Декларационная кампания 2023 года стартовала в Псковской области 10.01.2023, 12:080 «Такого ещё не было»: первый ресторан корейского стритфуда откроется в Пскове 10.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 10 января 10.01.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о перспективах ZAGA-GAME в Пскове
10.01.2023, 11:560 Максима Галкина* хотят лишить наград 10.01.2023, 11:510 Два бесплатных аудиогида про новые псковские муралы появились в Сети 10.01.2023, 11:420 Учебный процесс начался в отреставрированном Псковском техническом лицее. ФОТО 10.01.2023, 11:410 Росгвардейцы поделились результатами оперативно-профилактического мероприятия «Охота»
10.01.2023, 11:310 Свыше 5 тысяч проб крови животных для выявления болезней взяли в Псковской области в 2022 году 10.01.2023, 11:250 Почти на 59% снизилась заболеваемость ОРВИ в Псковской области 10.01.2023, 11:180 Эксперты назвали район Пскова, где проще всего найти работу 10.01.2023, 11:120 Акция на фаршированный перец стартовала в псковских магазинах «Деревня Соловьи»
10.01.2023, 11:080 Десять бригад рабочих задействованы в уборке снега в Пскове 10.01.2023, 11:070 Народного артиста России Ивана Краско госпитализировали с инсультом 10.01.2023, 11:030 «Беседка»: О перспективах ZAGA-GAME в Пскове 10.01.2023, 11:000 День открытых дверей пройдёт в псковском ЗАГСе 11 января
10.01.2023, 10:510 Назначен вице-губернатор Псковской области по вопросам строительства и ЖКХ 10.01.2023, 10:480 Незадекларированные 2,66 млн гривен пытались провезти через границу РФ в Псковской области 10.01.2023, 10:400 Пропавшую на Рождество псковичку нашли спустя три дня поисков 10.01.2023, 10:380 Нож рачительного владельца нашли на раскопках в Печорах
10.01.2023, 10:300 «Михайловское» экспонирует в Сети классику советской живописи 10.01.2023, 10:270 Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку в Пскове 10.01.2023, 10:120 Генерал Лапин возглавил главный штаб Сухопутных войск 10.01.2023, 10:100 Дорожная авария с участием автомобиля ДПС случилась на оживлённом перекрёстке в Пскове
10.01.2023, 10:041 «Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом 10.01.2023, 09:540 Состояние госпитализированного Никиты Михалкова ухудшается 10.01.2023, 09:460 Пьяный водитель сбил велосипедиста в Гдовском районе 10.01.2023, 09:350 Власти планируют за 7 лет в разы нарастить аудиторию российских сервисов
10.01.2023, 09:240 Пробка образовалась в результате ДТП на Ольгинском мосту в Пскове 10.01.2023, 09:210 Жилой дом сгорел в дедовичской деревне 10.01.2023, 09:130 Коллекторов хотят окончательно запретить в России 10.01.2023, 09:050 МТС поможет псковичам с аутизмом освоить профессию в IT
10.01.2023, 08:490 Новый «закон Димы Яковлева» готовится принять Госдума 10.01.2023, 08:440 Вторая в этом году вспышка высшего балла произошла на Солнце 10.01.2023, 08:340 Дорожники устраняют в Пскове последствия ночного снегопада. ФОТО 10.01.2023, 08:250 Климатолог перечислил проблемы из-за «истеричных» зим в России
10.01.2023, 08:120 День памяти 20000 мучеников отмечают православные 10 января 10.01.2023, 07:530 Что нужно сделать за несколько лет до пенсии, объяснили россиянам 10.01.2023, 07:350 Фестиваль для любителей конного спорта прошёл в Псковском районе 10.01.2023, 07:170 Исследование выявило рост цен на шоколад в России перед Новым годом
10.01.2023, 06:580 В российских лесах хотят проложить лыжные трассы и велодорожки 09.01.2023, 22:001 Псковские осужденные отметили Новый год и Рождество 09.01.2023, 21:450 Массовых аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в праздничные дни не было – Михаил Ведерников 09.01.2023, 21:240 Россиянка погибла, катаясь на «ватрушке»
09.01.2023, 21:000 Почти 45 процентов жителей крупных городов России смотрели обращение Путина 09.01.2023, 20:470 Умер разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев 09.01.2023, 20:220 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 09.01.2023, 20:000 Правительство установило специальные выплаты некоторым категориям медиков
09.01.2023, 19:460 В Госдуму внесен законопроект о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет 09.01.2023, 19:230 В России зафиксировали случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 09.01.2023, 19:000 Эксперты перечислили специи, которые помогут соблюдать диету 09.01.2023, 18:410 Медики дефицитных специальностей будут получать ежемесячные социальные выплаты
09.01.2023, 18:220 Новогодняя ель обрушилась на двух россиян. ВИДЕО 09.01.2023, 18:160 Подарки, которые удивили: псковичи рассказали, чем их шокировали под бой курантов 09.01.2023, 18:030 Псковичка ушла из дома в Рождество и пропала 09.01.2023, 18:000 В России предложили увеличить ввозные пошлины на светотехнику
09.01.2023, 17:502 Псковичка поделилась впечатлениями о поездке в Петербург в автобусе с неработающим отоплением в -20°C 09.01.2023, 17:500 Правила выдачи ВНЖ иностранцам в обмен на инвестиции утвердили в России 09.01.2023, 17:420 Фестиваль художественного творчества «Ступень памяти - 2023» пройдет в Пскове 09.01.2023, 17:391 Пионерофилия
09.01.2023, 17:310 Встреча Путина с руководителями фракций в Госдуме может состояться в начале февраля 09.01.2023, 17:230 Творческая встреча с автором книг о князе Довмонте состоится в Пскове 09.01.2023, 17:170 Власти прорабатывают вопрос восстановления работы аптеки в Новом Изборске 09.01.2023, 17:120 Белоруса незаконно зарегистрировали в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru