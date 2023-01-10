Происшествия

Уголовное дело по факту кражи продуктов возбудили в Великих Луках

Великолучанку 1999 года рождения задержали за кражу продуктов в магазине, возбуждено уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сообщение о краже из магазина на улице Вокзальной поступило экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 9 января. На месте росгвардейцы задержали женщину, которая похитила из торгового зала продукты общей стоимостью 3 113 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.