Происшествия

Подростки работали в борделе под видом массажного салона в одном из городов России

В Чите завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы, которая организовала в центре города бордель под видом массажного салона и привлекала к работе несовершеннолетних девушек. Об этом 10 января сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Публичный дом работал с 2019 по 2022 годы. К незаконной деятельности злоумышленница привлекла не менее девяти девушек, двое из которых были 17-летними, пишет «МК в Чите».

Женщину обвиняют, в том числе, в привлечении к занятию проституцией несовершеннолетних. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.