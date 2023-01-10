Происшествия

Российский школьник переломал пальцы из-за петарды

11-летний школьник в Архангельской области переломал пальцы из-за петарды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Ребенок купил пиротехническое изделие 1 января в одном из магазинов города Мирный. Как выяснили следователи, продавец не объяснил правила его использования школьнику.

«Мальчик на улице держал подожженную петарду в руке и в результате ее возгорания получил переломы фаланг пальцев», — сообщило ведомство.

СКР возбудил против индивидуального предпринимателя, продавшего ребенку петарду, уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, следователи изучают изъятые документы и допрашивают свидетелей. Также был назначен ряд экспертиз.