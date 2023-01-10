Происшествия

Россиянин похитил ребенка, заподозрив его семью в краже коней

В Тыве суд признал виновным 39-летнего местного жителя, который похитил мальчика, заподозрив его родственников в краже лошадей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Инцидент произошел 7 февраля 2022 года в поселке Каа-Хем Кызылского района. Следователи установили, что ночью пьяный россиянин, вооруженный пистолетом и ножом, ворвался в жилище знакомых, которых он подозревал в краже его лошадей. Войдя в дом, мужчина обнаружил только их несовершеннолетнего родственника.

Тогда россиянин выстрелил в стену, ударил ребенка по голове и затолкал в машину, а после увез его со стоянки. Все это время подозреваемый, угрожая несовершеннолетнему, требовал рассказать, куда родственники спрятали его лошадей. Через 5 часов мальчику удалось выбраться из автомобиля и убежать.

Суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы. Наказание россиянин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.