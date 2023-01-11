Происшествия

Автобус зажал дверьми российскую пенсионерку и переехал её

Пенсионерку в Красноярске зажало дверью автобуса, после этого она попала под его колеса и погибла. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

«Сегодня утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки 85-летняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60. В этот момент водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в транспортное средство, начал отъезжать от остановки и закрыл двери», - говорится в сообщении.

В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала, и этот же автобус по ней проехал. От полученных травм женщина скончалась. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Прокуратура региона сообщила, что в отношении перевозчика организована проверка по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозки пассажиров, уточняет ТАСС.

Полиция возбудила уголовное дело по 3 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следственный комитет начал доследственную проверку.