Происшествия

Псковича задержали за кражу дорогостоящего виски

35-летний житель Пскова попался на краже алкоголя в магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 января в 1:15 на пульт дежурного межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступил сигнал «тревога» из магазина на улице Труда. В торговый центр был направлен экипаж группы задержания.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали мужчину, который похитил из торгового зала бутылку дорогостоящего виски. По факту кражи проводится проверка.