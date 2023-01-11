Происшествия

Россиянка хотела напугать мужа и случайно застрелилась

Несчастный случай произошел в хуторе Новоукраинское Краснодарского края — 20-летняя россиянка случайно застрелилась, пытаясь напугать мужа.

За некоторое время до происшествия у супругов начались сложности в отношениях. Погибшая ревновала мужа, который, в свою очередь, не шел с ней на диалог, сообщает Telegram-канал Mash.

Во время очередной ссоры она взяла из сейфа травматический пистолет и пригрозила покончить с собой, если мужчина уйдет из дома. В какой-то момент оружие случайно выстрелило.

Как пишет канал, раненую россиянку доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

Похожий случай произошел в марте 2022 года в Подмосковье. 41-летний житель Москвы праздновал день рождения своего знакомого в Красногорске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он достал травматический пистолет «Гроза», начал его разбирать и собирать обратно, а также приставлять к себе. В результате оружие случайно выстрелило, что привело к смерти москвича.