Происшествия

Молодой человек украл продукты питания в великолукском магазине

Молодой человек 1992 года рождения украл продукты питания в великолукском магазине. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

11 января экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что мужчина совершил хищение продуктов питания из магазина на проспекте Гагарина и скрылся. Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы организовали поисковые мероприятия, в ходе которых гражданина задержали у дома на набережной Лейтенанта Шмидта.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.