Происшествия

Голову и ногу мужчины обнаружили на электроподстанции в Подмосковье

Части человеческого тела обнаружили на электроподстанции в Подмосковье.

Видео: Telegram-канал 112

В полицию позвонил электромеханик Михаил. Он сообщил, что при обходе в районе рефрижераторного депо нашел часть ноги в джинсах. Приехавшие на место полицейские обнаружили руку, а чуть поодаль - целлофановый пакет с мужской головой, сообщает Telegram-канал 112.

Личность погибшего уже установили. Труп принадлежит 50-летнему жителю Каширы Алексею Смирнову. Эксперты установили, что его убили около суток назад. По адресу погибшего оперативники увидели еще одно тело 57-летнего мужчины. Рядом находились остальные части тела Алексея Смирнова.