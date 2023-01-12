Происшествия

Отдыхающего в сауне мужчину проткнули бильярдным кием

Ссора двух приятелей, парившихся в сауне на юго-западе Москвы, обернулась убийством с помощью бильярдного кия, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

По его словам, убийство произошло вечером в среду, 11 января, в сауне «Афродита» на Севастопольском проспекте. В какой-то момент приятели поссорились, конфликт перерос в драку, а драка – в убийство: «Один из отдыхавших проткнул оппонента деревянным кием для игры в бильярд. Тот скончался на месте».

Сейчас подозреваемый задержан. Для него это не первые проблемы с законом: в 2018 году Россошанский районный суд Воронежской области приговорил его, тогда 20-летнего юношу, к 1,5 годам колонии за половое сношение с подростком от 12 до 14 лет.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства.