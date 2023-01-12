Происшествия

Пациентов российской психбольницы нашли мёртвыми на кладбище

Из клинической психбольницы в посёлке Искра Курской области сбежали два пациента. Вчера их тела нашли у сельского кладбища в том же посёлке недалеко от лечебницы. Вероятно, мужчины замёрзли насмерть ночью.

По данным Telegram-канала Mash, погибшие — ранее судимые 53-летний и 42-летний мужчины из Горшечного Курской области. Они сбежали через незапертую решётку на окне первого этажа.

Их пропажу обнаружили вчера при утреннем обходе 30-го отделения «Клинической психиатрической больницы имени святого великомученика и целителя Пантелеимона». Тела нашли через несколько часов.