Происшествия

Жилой дом сгорел на острове имени Залита

Жилой дом сгорел на улице Дачной на острове имени Залита в Псковском районе 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности устройства и эксплуатации печи. Ущерб устанавливают.

В тот же день на Корытовском шоссе в Пскове выгорела хозяйственная постройка. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного прибора. Пожарным удалось эвакуировать два газовых баллона и спасти две хозяйственные постройки.

Также в Пскове огонь повредил пластмассовый мусорный контейнер в мусоросборочной камере дома №79 на Рижском проспекте. В ведомстве считают, что пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.