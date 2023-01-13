Происшествия

Четыре газовых баллона эвакуировали при тушении пожара на острове имени Залита

Добровольная пожарная команда «Залита» эвакуировала четыре газовых баллона в ходе тушения пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области

12 января в 14:20 поступило сообщение о возгорании в жилом доме, расположенном на улице Дачной на острове имени Залита. Через 15 минут к месту происшествия прибыла добровольная пожарная команда «Залита» в составе одного человека.

Силами аварийно-спасательной службы Псковской области, при помощи судна на воздушной подушке от базы отдыха «Березка» (деревня Жидилов Бор) была организована транспортировка дежурного караула пожарно-спасательной части № 3 в составе восьми человек, дежурного караула пожарно-спасательной части № 1 в составе четырех человек и дежурной смены службы пожаротушения в составе двух человек.

Пожарная команда установила, что происходит открытое горение жилого дома. Создавалась угроза распространения пожара на две бани, соседний жилой дом, две хозяйственные постройки, гараж и дровяник.

«Правильно оценив свои возможности, и выбрав верное решающие направление действий по тушению пожара, доброволец эвакуировал четыре газовых баллона, совместно с местным населением подал один ствол "А" и один ствол "Б" от мотопомпы на тушение жилого дома. В скором времени к работе подключились пожарные ПСЧ-3. Общими усилиями пожар был локализован, а затем и потушен», - рассказали в ведомстве.

От огня удалось отстоять две хозяйственные постройки, две бани, гараж, дровяник.